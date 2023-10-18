700 полицейских будут обеспечивать безопасность на матче Евролиги «Валенсия» – «Маккаби»

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив чемпионат Израиля Валенсия Политика Баскетбол

Для обеспечения безопасности на матче Евролиги «Валенсия» – «Маккаби» привлекут 700 полицейских.

Встреча состоится сегодня в Испании и пройдет на фоне заметного обострения палестино-израильского конфликта. 

Один из лидеров ХАМАС несколько дней назад призывал устроить «всемирный еврейский погром».

«Маккаби» выйдет в черных футболках, чтобы напомнить о боевых действиях и человеческих жертвах. Для клуба из Тель-Авива встреча в Валенсии станет началом серии из минимум четырех выездных матчей подряд.

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5 комментариев

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Alex1104
Ответ За Валенсию с 1999
Валенсия лучше всех вышеперечисленных городов. Намного меньше дикарей
Вот люблю людей, ставящих минусы, без возражений. Хотя что можно возразить остается только догадываться.
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