700 полицейских будут обеспечивать безопасность на матче Евролиги «Валенсия» – «Маккаби»
Для обеспечения безопасности на матче Евролиги «Валенсия» – «Маккаби» привлекут 700 полицейских.
Встреча состоится сегодня в Испании и пройдет на фоне заметного обострения палестино-израильского конфликта.
Один из лидеров ХАМАС несколько дней назад призывал устроить «всемирный еврейский погром».
«Маккаби» выйдет в черных футболках, чтобы напомнить о боевых действиях и человеческих жертвах. Для клуба из Тель-Авива встреча в Валенсии станет началом серии из минимум четырех выездных матчей подряд.
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