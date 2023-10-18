700 полицейских будут обеспечивать безопасность на матче Евролиги «Валенсия» – «Маккаби»

Для обеспечения безопасности на матче « » – « » привлекут 700 полицейских.

Встреча состоится сегодня в Испании и пройдет на фоне заметного обострения палестино-израильского конфликта.

Один из лидеров ХАМАС несколько дней назад призывал устроить «всемирный еврейский погром».

«Маккаби» выйдет в черных футболках, чтобы напомнить о боевых действиях и человеческих жертвах. Для клуба из Тель-Авива встреча в Валенсии станет началом серии из минимум четырех выездных матчей подряд.

Топ-16 перед сезоном NCAA 2024

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее