Уэйд Болдуин пропустит ближайшие матчи «Маккаби». Игрок должен вернуться в строй в ноябре

Разыгрывающий тель-авивского « » пропустит ближайшие матчи команды.

Болдуин пока не готов играть из-за повреждения спины, которое получил в предсезонном турнире.

Болдуин, как ожидается, вернется в строй в начале ноября.

На этой неделе израильский клуб сыграет в Евролиге с «Валенсией» и «Панатинаикосом».

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