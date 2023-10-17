Уэйд Болдуин пропустит ближайшие матчи «Маккаби». Игрок должен вернуться в строй в ноябре
Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» Уэйд Болдуин пропустит ближайшие матчи команды.
Болдуин пока не готов играть из-за повреждения спины, которое получил в предсезонном турнире.
Болдуин, как ожидается, вернется в строй в начале ноября.
На этой неделе израильский клуб сыграет в Евролиге с «Валенсией» и «Панатинаикосом».
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