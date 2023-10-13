Матч Евролиги между «Миланом» и «Маккаби» перенесен на 31 октября
Матч регулярного чемпионата Евролиги между «Миланом» и «Маккаби» перенесен на 31 октября.
Игра должна была состояться 12 октября, но отложена из-за событий на Ближнем Востоке, где на прошлой неделе обострился палестино-израильский конфликт.
Следующий матч в Евролиге «Маккаби» проведет 18 октября – на выезде против «Валенсии».
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