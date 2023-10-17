«Клипперс» и «Сиксерс» продолжают вести переговоры по Джеймсу Хардену

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

«Клипперс» и «Филадельфия» за неделю до начала регулярного сезона продолжают вести переговоры по поводу возможного обмена звездного защитника «Сиксерс» Джеймса Хардена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам, Харден не посетил ни один из трех предсезонных матчей «Сиксерс», пропустил разминку и принял участие только в одной тренировочной двусторонней игре «пять на пять» за две недели тренировочного лагеря.

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2 комментария

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Teahupoʻo
Да Лю просто себе партнера штрафные побросать на лайте ищет
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