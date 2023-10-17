«Клипперс» и «Сиксерс» продолжают вести переговоры по Джеймсу Хардену

«Клипперс» и « » за неделю до начала регулярного сезона продолжают вести переговоры по поводу возможного обмена звездного защитника «Сиксерс» , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам, Харден не посетил ни один из трех предсезонных матчей «Сиксерс», пропустил разминку и принял участие только в одной тренировочной двусторонней игре «пять на пять» за две недели тренировочного лагеря.

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