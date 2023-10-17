«Клипперс» и «Сиксерс» продолжают вести переговоры по Джеймсу Хардену
«Клипперс» и «Филадельфия» за неделю до начала регулярного сезона продолжают вести переговоры по поводу возможного обмена звездного защитника «Сиксерс» Джеймса Хардена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Согласно источникам, Харден не посетил ни один из трех предсезонных матчей «Сиксерс», пропустил разминку и принял участие только в одной тренировочной двусторонней игре «пять на пять» за две недели тренировочного лагеря.
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
2 комментария