Тобайас Харрис об отношении игроков «Сиксерс» к ситуации с Джеймсом Харденом: «Ни у кого нет никакого негатива или обид»

Форвард «Филадельфии» ответил на вопрос о том, пытаются ли игроки «Сиксерс» уговорить остаться или не вмешиваются в ситуацию.

«Нет. Я думаю, что ни у кого нет никакого негатива или обид в этой ситуации. Мы просто принимаем это как есть и смотрим, к чему это приведет», – сказал Харрис.

«Сиксерс» продолжают вести переговоры с «Клипперс» по поводу возможного обмена Хардена.

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