Тобайас Харрис об отношении игроков «Сиксерс» к ситуации с Джеймсом Харденом: «Ни у кого нет никакого негатива или обид»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Тобайас Харрис Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис ответил на вопрос о том, пытаются ли игроки «Сиксерс» уговорить Джеймса Хардена остаться или не вмешиваются в ситуацию.

«Нет. Я думаю, что ни у кого нет никакого негатива или обид в этой ситуации. Мы просто принимаем это как есть и смотрим, к чему это приведет», – сказал Харрис.

«Сиксерс» продолжают вести переговоры с «Клипперс» по поводу возможного обмена Хардена.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий