Тобайас Харрис об отношении игроков «Сиксерс» к ситуации с Джеймсом Харденом: «Ни у кого нет никакого негатива или обид»
Форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис ответил на вопрос о том, пытаются ли игроки «Сиксерс» уговорить Джеймса Хардена остаться или не вмешиваются в ситуацию.
«Нет. Я думаю, что ни у кого нет никакого негатива или обид в этой ситуации. Мы просто принимаем это как есть и смотрим, к чему это приведет», – сказал Харрис.
«Сиксерс» продолжают вести переговоры с «Клипперс» по поводу возможного обмена Хардена.
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