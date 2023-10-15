«Клипперс» сказали «Филадельфии», что Терэнс Мэнн – неприкасаемый
Руководство «Филадельфии» в ходе переговоров с «Клипперс» по Джеймсу Хардену заявило, что заинтересовано в защитнике Терэнсе Мэнне и драфт-пиках первого раунда. «Клипперс» ответили, что Мэнн является «неприкасаемым», сообщает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи.
Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщал, что «Клипперс» предлагают «Филадельфии» один незащищенный пик первого раунда и обмен пиками. Включение в сделку обмена пиками не изменило ситуацию. «Сиксерс» хотят получить за Хардена игрока уровня Матча всех звезд или активы.
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