«Клипперс» сказали «Филадельфии», что Терэнс Мэнн – неприкасаемый

Руководство «Филадельфии» в ходе переговоров с «Клипперс» по заявило, что заинтересовано в защитнике и драфт-пиках первого раунда. « » ответили, что Мэнн является «неприкасаемым», сообщает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщал, что «Клипперс» предлагают «Филадельфии» один незащищенный пик первого раунда и обмен пиками. Включение в сделку обмена пиками не изменило ситуацию. «Сиксерс» хотят получить за Хардена игрока уровня Матча всех звезд или активы.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»