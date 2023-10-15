«Клипперс» сказали «Филадельфии», что Терэнс Мэнн – неприкасаемый

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Терэнс Мэнн Баскетбол

Руководство «Филадельфии» в ходе переговоров с «Клипперс» по Джеймсу Хардену заявило, что заинтересовано в защитнике Терэнсе Мэнне и драфт-пиках первого раунда. «Клипперс» ответили, что Мэнн является «неприкасаемым», сообщает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщал, что «Клипперс» предлагают «Филадельфии» один незащищенный пик первого раунда и обмен пиками. Включение в сделку обмена пиками не изменило ситуацию. «Сиксерс» хотят получить за Хардена игрока уровня Матча всех звезд или активы.

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1 комментарий

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gangstarr
Мне начинает казаться, что Паруса не особо то и хотят Бороду, может делают реверанс его агенту, с которым хотят в дальнейшем плотно сотрудничать, мол дружище мы попробовали, но Моуринью хочет слишком много
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+5
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