Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид не сыграют с «Бруклином»

« » сегодня встретится в гостевом предесезонном матче с « ».

Как информирует обозреватель «Сиксерс» Кай Карлин, лидеры и , а также форварды Дэньюэл Хауз и пропустят встречу.

Игра начнется в 02:30 по московскому времени.

Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 20 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому

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