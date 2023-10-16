Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид не сыграют с «Бруклином»
«Филадельфия» сегодня встретится в гостевом предесезонном матче с «Бруклином».
Как информирует обозреватель «Сиксерс» Кай Карлин, лидеры Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден, а также форварды Дэньюэл Хауз и Фуркан Коркмаз пропустят встречу.
Игра начнется в 02:30 по московскому времени.
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