Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид не сыграют с «Бруклином»

Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Фуркан Коркмаз Дэньюэл Хауз Баскетбол

«Филадельфия» сегодня встретится в гостевом предесезонном матче с «Бруклином».

Как информирует обозреватель «Сиксерс» Кай Карлин, лидеры Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден, а также форварды Дэньюэл Хауз и Фуркан Коркмаз пропустят встречу.

Игра начнется в 02:30 по московскому времени.

Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 20 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья

Перемен! «Оклахома»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий