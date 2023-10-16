«Клипперс» пытаются улучшить предложение по Хардену, привлекая другие команды с их драфт-активами

«Клипперс» пытаются улучшить предложение для «Филадельфии» по разыгрывающему , привлекая другие команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«По моим сведениям, « » продолжают искать дополнительные драфт-активы у других команд, чтобы улучшить свое предложение «Сиксерс».

Ситуация продолжает оставаться одной из самых громких в , и даже бывший владелец «76-х» Майкл Рубин недавно высказал свое мнение во время выступления на подкасте Пэта Беверли.

Мы будем продолжать следить за тем, как все это будет развиваться по мере приближения регулярного сезона», – пишет журналист.

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