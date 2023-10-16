«Клипперс» пытаются улучшить предложение по Хардену, привлекая другие команды с их драфт-активами

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Шэмс Чарания Баскетбол

«Клипперс» пытаются улучшить предложение для «Филадельфии» по разыгрывающему Джеймсу Хардену, привлекая другие команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«По моим сведениям, «Клипперс» продолжают искать дополнительные драфт-активы у других команд, чтобы улучшить свое предложение «Сиксерс».

Ситуация продолжает оставаться одной из самых громких в НБА, и даже бывший владелец «76-х» Майкл Рубин недавно высказал свое мнение во время выступления на подкасте Пэта Беверли.

Мы будем продолжать следить за тем, как все это будет развиваться по мере приближения регулярного сезона», – пишет журналист.

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья

Перемен! «Оклахома»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фк кабинет
Да зачем?Два травмата тоже неплохо)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fungus_Amongus
Чтобы получить дополнительные драфт-пики надо отдать ценных игроков. И все это в дополнение к тому, что уже и так предлагается Филе. Слишком дорого обойдется Харден в таком случае, лучше сделать ставку на то, что Харден своей токсичностью в раздевалке и не полной отдачей на площадке вынудит Моури снизить цену. Даже если для этого придется ждать до дедлайна и рисковать не выменять Хардена вообще, уж лучше так, чем быть выпотрошенным в плане активов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий