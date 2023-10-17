Василие Мицич о различиях между НБА и Евролигой: «Открытое пространство, очень высокий темп игры»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Оклахома-Сити Василие Мицич Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Василие Мицич поделился первыми  впечатлениями от игры в НБА.

«Открытое пространство, очень высокий темп игры по сравнению с Евролигой. Трехсекундная зона более открыта, поэтому у креативных ребят есть много возможностей войти в краску и создать преимущество, особенно у игроков, хорошо владеющих мячом.

Кроме того, с такой дистанцией между игроками немного легче создавать моменты. Что касается меня, я все еще пытаюсь приспособиться. Для меня все в новинку, но партнеры по команде помогают мне учиться. Думаю, что все вместе мы рано или поздно достигнем успеха», — сказал серб.

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