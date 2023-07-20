«Просто будь собой». Шейн Ларкин дал совет Василие Мицичу перед отъездом в НБА

Защитник « » дал несколько советов бывшему одноклубнику перед его переходом в «Оклахому».

«Он спрашивал меня, как ему там играть, с каким настроем. Я сказал, что нужно ехать в НБА с таким же настроем, что и здесь, в «Эфесе».

В НБА нужно ехать с идеей быть агрессивным каждый раз, когда получаешь мяч. Не теряй ни одного владения. В защите нужно проявлять себя и доказывать, что ты способен размениваться, обороняться и делать все, о чем тебя просят. Но что касается нападения, я просто сказал ему быть собой.

Любой, кто играл и в НБА, и в Европе, понимает, что в НБА у него будет другая роль. Но от этого он не станет другим игроком.

Больше всего сожалею о том, что, когда пришел в НБА, подумал: «О, теперь я играю с Винсом Картером, Шоном Мэрионом, Дирком Новицки, я должен отдать им мяч и отойти». Они игроки Матча звезд, они суперзвезды, они играют в лиге 12, 15 или 20 лет, а я всего лишь 20-летний новичок, который выходит и играет с этими парнями в «Далласе», «Нью-Йорке» и «Бруклине».

Мне кажется, что я так и не попытался быть собой, и я сказал ему, чтобы он постарался избежать этого чувства. Мой совет – просто будь собой, будь верен тому, кто ты есть. Что плохого может случиться? В худшем случае ты вернешься в Европу, станешь самым высокооплачиваемым игроком и сможешь выбрать любую команду, какую захочешь», – сказал Ларкин.

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