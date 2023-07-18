«Оклахома» официально подписала Василие Мицича

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес НБА Оклахома-Сити Василие Мицич Баскетбол

«Оклахома» официально объявила о подписании долгосрочного соглашения с сербским разыгрывающим Василие Мицичем (29 лет, 197 см).

По информации СМИ, стороны заключили трехлетний контракт на 23,5 миллиона долларов.

Мицич провел пять сезонов за «Анадолу Эфес». В составе турецкой команды он дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырех».

В прошедшем сезоне «Анадолу Эфес» стал чемпионом Турции, обыграв в финальной серии «Каршияку» (3-0). Серб завершил турнир с показателями 16,3 очка и 4,6 передачи в среднем за матч.

В сезоне Евролиги-2022/23 Мицич набирал в среднем 16,0 очка, 3,2 подбора и 5,4 передачи за встречу.

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1 комментарий

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Misson
Водж о контракте Мицича дал инсайд еще 1 июля. Причем и сумма контракта и продолжительность (3 года) совпадают на 100% с тем, что писал Водж. Вывод: у Воджа действительно есть надежные источники информации в 2/3 клубов НБА.
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