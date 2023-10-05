Василие Мицич: «Честно говоря, еще прошлым летом я пытался попасть в НБА»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес НБА Оклахома-Сити Василие Мицич Баскетбол

Легкий форвард «Оклахомы» Василие Мицич рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в НБА.

«Честно говоря, еще прошлым летом я пытался попасть в НБА. В один момент почувствовал, что мне уже 29 лет, и все равно наслаждаюсь баскетболом и полон энтузиазма», – сказал Мицич, отметив, что оставаться на вершине в Европе было также очень непросто.

«Считаю, что эта организация крайне хороша с точки зрения оснащения, подхода к игрокам, начиная с тренажерного зала, где стараются сделать все возможное, заканчивая тренерами. Каждый раз, приходя в зал, я чувствую, что все делают все возможное в этот конкретный день», – закончил серб.

«Анадолу Эфес» в прошлом сезоне стал чемпионом Турции, обыграв «Каршияку» (3-0). Мицич отметился 29 очками и 7 передачами в последнем матче, реализовав 7 трехочковых.

Мицич дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырех».

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