Никола Калинич пропустит чемпионат мира, Василие Мицич под вопросом

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона сборная Сербии Василие Мицич Никола Калинич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард «Барселоны» Никола Калинич не сыграет за сборную Сербии на предстоящем чемпионате мира, пишет Mozzart Sport.

Игрок сообщил главному тренеру сборной Светиславу Пешичу, что ему нужно отдохнуть и восстановиться после травм, накопленных в прошедшем сезоне.

Еще одним сербским игроком, который, вероятно, пропустит предстоящий чемпионат мира, является Василие Мицич. Звездный разыгрывающий недавно перешел из «Анадолу Эфеса» в «Оклахому» и, вероятно, использует лето для подготовки к дебюту в НБА.

В составе сборной Сербии также не будет двукратного MVP НБА центрового «Денвера» Николы Йокича.

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1 комментарий

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Tim Timson
поняли что ловить нечего. лишь бы под ОИ собрались)
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