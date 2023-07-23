Никола Калинич пропустит чемпионат мира, Василие Мицич под вопросом

Форвард «Барселоны» не сыграет за сборную Сербии на предстоящем чемпионате мира, пишет Mozzart Sport.

Игрок сообщил главному тренеру сборной Светиславу Пешичу, что ему нужно отдохнуть и восстановиться после травм, накопленных в прошедшем сезоне.

Еще одним сербским игроком, который, вероятно, пропустит предстоящий чемпионат мира, является . Звездный разыгрывающий недавно перешел из «Анадолу Эфеса» в «Оклахому» и, вероятно, использует лето для подготовки к дебюту в НБА.

В составе сборной Сербии также не будет двукратного MVP НБА центрового «Денвера» Николы Йокича.

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