Борис Соколовский: «Швед не затерялся бы ни в одной команде уровня Евролиги»

Теги Алексей Швед Борис Соколовский Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Китая Единая лига ВТБ Баскетбол

Заслуженный тренер России Борис Соколовский прокомментировал грядущий переход Алексея Шведа в одну из китайских команд.

«Я уверен, что Алексей не затерялся бы ни в одной команде уровня Евролиги. Жаль, что не срослось с «Црвеной Звездой», о которой много писали в контексте подписания Шведа. Но китайский чемпионат тоже очень интересный. Плюс защитник ставит не столько спортивные цели, а возможность продлить свою успешную жизнь в баскетболе. Сумма контракта тоже важна. Век профессионального спортсмена короткий, поэтому в первую очередь они ориентируются на уровень команды и контракта, который предлагают потенциальные работодатели.

Хочу пожелать Леше крепкого здоровья, чтобы он без травм провел сезон и напомнил Китаю о том, что в России есть таланты такого уровня. Ну и, конечно, победить в чемпионате. Уверен, что он приложит все усилия. Особенно учитывая тот факт, что с каждым сезоном он улучшает свое качество игры в защите. Как индивидуально, так и в защитных ротациях. Потенциал Шведа не до конца исчерпан.», – заявил Соколовский.

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1 комментарий

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Basket_life
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