Никита Михайловский о возможном переходе Шведа в «Црвену Звезду»: «Вся Россия будет следить за его выступлениями»

Форвард ЦСКА Никита Михайловский оценил перспективы звездного защитника в случае перехода в « ».

Слухи о переговорах Шведа с сербским клубом появились на прошлой неделе.

«Не знаю. Как я могу ответить? Но, если мое личное мнение, то он однозначно усилит эту команду, если станет ее игроком. Думаю, что вся Россия будет следить за его выступлениями. Желаю ему удачи», – заявил Михайловский.

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