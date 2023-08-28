Никита Михайловский о возможном переходе Шведа в «Црвену Звезду»: «Вся Россия будет следить за его выступлениями»
Форвард ЦСКА Никита Михайловский оценил перспективы звездного защитника Алексея Шведа в случае перехода в «Црвену Звезду».
Слухи о переговорах Шведа с сербским клубом появились на прошлой неделе.
«Не знаю. Как я могу ответить? Но, если мое личное мнение, то он однозначно усилит эту команду, если станет ее игроком. Думаю, что вся Россия будет следить за его выступлениями. Желаю ему удачи», – заявил Михайловский.
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