Никита Михайловский о возможном переходе Шведа в «Црвену Звезду»: «Вся Россия будет следить за его выступлениями»

Теги ЦСКА Алексей Швед Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Единая лига ВТБ Никита Михайловский Баскетбол

Форвард ЦСКА Никита Михайловский оценил перспективы звездного защитника Алексея Шведа в случае перехода в «Црвену Звезду».

Слухи о переговорах Шведа с сербским клубом появились на прошлой неделе.

«Не знаю. Как я могу ответить? Но, если мое личное мнение, то он однозначно усилит эту команду, если станет ее игроком. Думаю, что вся Россия будет следить за его выступлениями. Желаю ему удачи», – заявил Михайловский.

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