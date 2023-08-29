Никита Курбанов об уходе Шведа из ЦСКА: «Принимаем все так, как есть»

Капитан ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал уход из команды звездного защитника .

По слухам, российский баскетболист может подписать контракт с «Црвеной Звездой».

«Появление или уход игроков из команды – это неотъемлемый процесс в баскетболе. Так сложились обстоятельства. Поэтому мы принимаем все так, как есть.

Швед в « », насколько это их усилит? Не могу давать такие оценки, поскольку не знаю, как увидит его тренер в команде, какую роль ему доверят. Потому что помимо Алексея, там будет еще ряд хороших игроков. Поэтому тяжело сказать. Хочется просто пожелать удачи Шведу, чтобы он здорово проявил себя в новой команде. Но давать какие‑то оценки и говорить, как он впишется в состав, я пока не могу. К тому же, нет еще стопроцентной информации, что Алексей окажется именно там», – заявил Курбанов.

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