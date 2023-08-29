Никита Курбанов об уходе Шведа из ЦСКА: «Принимаем все так, как есть»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Алексей Швед Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Единая лига ВТБ Баскетбол

Капитан ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал уход из команды звездного защитника Алексея Шведа.

По слухам, российский баскетболист может подписать контракт с «Црвеной Звездой».

«Появление или уход игроков из команды – это неотъемлемый процесс в баскетболе. Так сложились обстоятельства. Поэтому мы принимаем все так, как есть.

Швед в «Црвене Звезде», насколько это их усилит? Не могу давать такие оценки, поскольку не знаю, как увидит его тренер в команде, какую роль ему доверят. Потому что помимо Алексея, там будет еще ряд хороших игроков. Поэтому тяжело сказать. Хочется просто пожелать удачи Шведу, чтобы он здорово проявил себя в новой команде. Но давать какие‑то оценки и говорить, как он впишется в состав, я пока не могу. К тому же, нет еще стопроцентной информации, что Алексей окажется именно там», – заявил Курбанов.

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