Алексей Саврасенко: «Црвена Звезда» — отличный вариант для продолжения карьеры Алексея Шведа»

Теги Алексей Саврасенко Алексей Швед Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Единая лига ВТБ Баскетбол

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Алексей Саврасенко прокомментировал интерес сербской «Црвены Звезды» к российскому защитнику Алексею Шведу.

«ЦСКА не продлил контракт с Алексеем Шведом, и он ищет себе новый клуб. «Црвена Звезда» — отличный вариант для продолжения карьеры. Они играют в Евролиге. Он будет на виду у других клубов, у скаутов.

Я считаю, что это хорошее предложение — играть в такой команде. Советов не хочу давать. Алексей — такой игрок, что не нуждается в них. Он и его агенты примут правильное решение. Им же еще и из Китая интересуются. Где бы Алексей ни оказался, он ярко себя проявит, и хочу ему пожелать только успехов, хорошего сезона и, главное, без травм», — сказал Саврасенко.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

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