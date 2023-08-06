Алексей Швед ведет переговоры с «Шаньдуном» («Перехват»)

Бывший защитник ЦСКА Алексей Швед ведет переговоры с китайским клубом «Шаньдун», сообщает Telegram-канал «Перехват».

В сезоне-2022/23 «Шаньдун» занял 8-е место в регулярном чемпионате китайской лиги и вылетела в первом раунде плей-офф.

Ранее 34-летний игрок рассказал в интервью, что планирует подписать контракт с одним из китайских клубов.

«На этой неделе мы предметно общаемся с китайским клубом. Это уже третье предложение из чемпионата CBA. Первые два мы отклонили. Посмотрим, удастся ли договориться сейчас. Что касается Лиги ВТБ, то мы также разговаривали с несколькими командами, но не услышали ничего интересного.

Китай? Мне это интересно. Новая страна, новый чемпионат. В Китае выступают многие известные игроки. Плюс там довольно короткий сезон, который заканчивается в конце февраля – начале марта. После этого можно отдыхать или подписать контракт под плей-офф в одном из европейских чемпионатов. Так что Китай – хороший вариант со всех сторон», – заявил Швед.

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