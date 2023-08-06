Алексей Швед ведет переговоры с «Шаньдуном» («Перехват»)

Теги возможные переходы ЦСКА Алексей Швед чемпионат Китая Единая лига ВТБ Баскетбол

Бывший защитник ЦСКА Алексей Швед ведет переговоры с китайским клубом «Шаньдун», сообщает Telegram-канал «Перехват».

В сезоне-2022/23 «Шаньдун» занял 8-е место в регулярном чемпионате китайской лиги и вылетела в первом раунде плей-офф.

Ранее 34-летний игрок рассказал в интервью, что планирует подписать контракт с одним из китайских клубов.

«На этой неделе мы предметно общаемся с китайским клубом. Это уже третье предложение из чемпионата CBA. Первые два мы отклонили. Посмотрим, удастся ли договориться сейчас. Что касается Лиги ВТБ, то мы также разговаривали с несколькими командами, но не услышали ничего интересного.

Китай? Мне это интересно. Новая страна, новый чемпионат. В Китае выступают многие известные игроки. Плюс там довольно короткий сезон, который заканчивается в конце февраля – начале марта. После этого можно отдыхать или подписать контракт под плей-офф в одном из европейских чемпионатов. Так что Китай – хороший вариант со всех сторон», – заявил Швед.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну, там из интересных игроков только Бен Маклемор, умудрившийся статистически отыграть прошлый сезон ещё хуже, чем за год до этого в портленде выходя на 10 минут)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надо ему в Пекин Дакс) те такой автобус ставят, что в атаке им бы пригодился Швед
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ obanze
Ну, там из интересных игроков только Бен Маклемор, умудрившийся статистически отыграть прошлый сезон ещё хуже, чем за год до этого в портленде выходя на 10 минут)
Точно, поглядел стату, а как такое вообще возможно то?))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий