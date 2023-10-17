Президент Олимпийского комитета Сербии Малькович заявил, что Никола Йокич выступит на Олимпиаде в Париже

Теги Денвер Божидар Малькович сборная Сербии НБА Париж-2024 Никола Йокич Баскетбол

Президент Олимпийского комитета Сербии Божидар Малькович заявил, что звездный центровой «Денвера» Никола Йокич выступит в составе национальной команды на Олимпийских играх в Париже.

«На чемпионате мира у нас не было MVP НБА, Николы Йокича. Не было Василие Мицича, MVP Евролиги. Не было Николы Калинича. Но мы объединились и извлекли максимум из имевшегося состава.

Кстати, я уже объявил, что в Париже будут все, включая Йокича. Парижские игры станут праздником, и я уверен, что сербский спорт будет иметь большое представительство», – сказал Малькович.

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3 комментария

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Сергей Пузанков
А что на этот счет думает президент Федерации конного спорта Сербии?
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roentgen
Правильнее - намерен выступить, еще почти год впереди, дай бог Мыколе здоровья.
+1
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Soap74
Ответ Сергей Пузанков
А что на этот счет думает президент Федерации конного спорта Сербии?
громко ржёт
+2
-1
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