Президент Олимпийского комитета Сербии Малькович заявил, что Никола Йокич выступит на Олимпиаде в Париже
Президент Олимпийского комитета Сербии Божидар Малькович заявил, что звездный центровой «Денвера» Никола Йокич выступит в составе национальной команды на Олимпийских играх в Париже.
«На чемпионате мира у нас не было MVP НБА, Николы Йокича. Не было Василие Мицича, MVP Евролиги. Не было Николы Калинича. Но мы объединились и извлекли максимум из имевшегося состава.
Кстати, я уже объявил, что в Париже будут все, включая Йокича. Парижские игры станут праздником, и я уверен, что сербский спорт будет иметь большое представительство», – сказал Малькович.
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