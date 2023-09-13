Никола Йокич принял участие в вечеринке сборной Сербии. Он станцевал с голым торсом
В сети появилось еще одно видео с танцующим Николой Йокичем.
На этот раз звездный центровой «Денвера» принял участие в вечеринке сборной Сербии, которая добралась до финала на чемпионате мира-2023.
Самый ценный игрок финала НБА, который пропустил ЧМ-2023, станцевал с голым торсом.
Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал
https://www.youtube.com/watch?v=NwKHaIQ5SAs