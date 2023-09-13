Никола Йокич принял участие в вечеринке сборной Сербии. Он станцевал с голым торсом

Теги светская хроника Денвер сборная Сербии НБА видео Никола Йокич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

В сети появилось еще одно видео с танцующим Николой Йокичем.

На этот раз звездный центровой «Денвера» принял участие в вечеринке сборной Сербии, которая добралась до финала на чемпионате мира-2023.

Самый ценный игрок финала НБА, который пропустил ЧМ-2023, станцевал с голым торсом.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

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6 комментариев

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Alien
у Николы есть постоянный партнёр - голый торс, он всё время только с ним танцует, о чём нам регулярно докладывают редакторы спортса
+5
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ygcn5c2ty9
ля как же он чувствует, кайф просто
+2
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Scrubs
Ответ ygcn5c2ty9
ля как же он чувствует, кайф просто
Да, чувствует отлично)))
+2
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+2
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Петр Николаев
а почему йокич пропустил чм? травма?
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Сергей Пузанков
вспоминается что-то из классики...
https://www.youtube.com/watch?v=NwKHaIQ5SAs
0
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