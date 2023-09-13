В сети появилось еще одно видео с танцующим .

На этот раз звездный центровой « » принял участие в вечеринке сборной Сербии, которая добралась до финала на чемпионате мира-2023.

Самый ценный игрок финала , который пропустил ЧМ-2023, станцевал с голым торсом.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал