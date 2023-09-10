Владимир Гомельский: «После выхода сербов в финал в Йокича никто не будет бросать камнями»

Комментатор Владимир Гомельский в эфире «Матч ТВ» встал на сторону двукратного MVP НБА Николы Йокича, который принял решение пропустить чемпионат мира-2023.

«Сборная Сербия на чемпионате мира была одной из самых дисциплинированных команд, она отлично использовала свои сильные стороны. У сербов в каждой линии есть свой лидер: Богдан Богданович, Стефан Йович, Никола Милутинов. А есть рабочие ребята, которые пашут на команду изо всех сил.

Пешич спокойно отреагировал на решение Йокича. Нагрузка, которая выпала на него и его клуб, – запредельная. Это очень сложно выдержать. Начинать новый сезон не отдохнув, утомившись играми за национальную команду на чемпионате мира… это решение игрока. После выхода сербов в финал в него никто не будет бросать камнями», – сказал Гомельский.

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