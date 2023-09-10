Владимир Гомельский: «После выхода сербов в финал в Йокича никто не будет бросать камнями»

Теги Денвер сборная Сербии НБА Владимир Гомельский Никола Йокич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Комментатор Владимир Гомельский в эфире «Матч ТВ» встал на сторону двукратного MVP НБА Николы Йокича, который принял решение пропустить чемпионат мира-2023.

«Сборная Сербия на чемпионате мира была одной из самых дисциплинированных команд, она отлично использовала свои сильные стороны. У сербов в каждой линии есть свой лидер: Богдан Богданович, Стефан Йович, Никола Милутинов. А есть рабочие ребята, которые пашут на команду изо всех сил.

Пешич спокойно отреагировал на решение Йокича. Нагрузка, которая выпала на него и его клуб, – запредельная. Это очень сложно выдержать. Начинать новый сезон не отдохнув, утомившись играми за национальную команду на чемпионате мира… это решение игрока. После выхода сербов в финал в него никто не будет бросать камнями», – сказал Гомельский.

 Главные транжиры межсезонья уничтожили команду, строившуюся 2 года. Зачем?

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий