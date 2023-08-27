В сети появились видео, как Никола Йокич веселится на празднике в Сербии

Теги Денвер сборная Сербии НБА видео Никола Йокич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

В сети появились очередное видео, как центровой «Денвера» Никола Йокич танцует и поет на празднике в Сербии.

Вчера сборная Сербии дебютировала на чемпионате мира-2023, разгромив команду Китая со счетом 105:63.

Йокич пропускает чемпионат мира по причине усталости после длительного сезона НБА, в котором он помог «Наггетс» завоевать чемпионский титул.

Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны

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1 комментарий

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ID89
Усталость она такая. Надо больше веселиться
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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