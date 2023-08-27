В сети появились видео, как Никола Йокич веселится на празднике в Сербии
В сети появились очередное видео, как центровой «Денвера» Никола Йокич танцует и поет на празднике в Сербии.
Вчера сборная Сербии дебютировала на чемпионате мира-2023, разгромив команду Китая со счетом 105:63.
Йокич пропускает чемпионат мира по причине усталости после длительного сезона НБА, в котором он помог «Наггетс» завоевать чемпионский титул.
Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны
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