В сети появились видео, как Никола Йокич веселится на празднике в Сербии

В сети появились очередное видео, как центровой « » Никола Йокич танцует и поет на празднике в Сербии.

Вчера сборная Сербии дебютировала на чемпионате мира-2023, разгромив команду Китая со счетом 105:63.

Йокич пропускает чемпионат мира по причине усталости после длительного сезона , в котором он помог «Наггетс» завоевать чемпионский титул.

Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны