Светислав Пешич не стал отвечать на вопрос о Йокиче: «Давайте поговорим об игроках, которые находятся здесь»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич после победы над Канадой (95:86) не стал отвечать на вопрос о 2-кратном MVP и чемпионе НБА-2023 Николе Йокиче.

«Я не знаю, подходящий ли сейчас момент для разговора о Йокиче. Могу сказать только одно. Йокич всегда будет большой частью команды. Потому что он лучший игрок в мире на данный момент. Никола отличный парень.

Но я думаю, что сейчас не время много говорить о Йокиче. Давайте поговорим об игроках, которые находятся здесь», – сказал Пешич.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток