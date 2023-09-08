Светислав Пешич не стал отвечать на вопрос о Йокиче: «Давайте поговорим об игроках, которые находятся здесь»

Теги Денвер сборная Сербии НБА Светислав Пешич Никола Йокич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич после победы над Канадой (95:86) не стал отвечать на вопрос о 2-кратном MVP и чемпионе НБА-2023 Николе Йокиче.

«Я не знаю, подходящий ли сейчас момент для разговора о Йокиче. Могу сказать только одно. Йокич всегда будет большой частью команды. Потому что он лучший игрок в мире на данный момент. Никола отличный парень.

Но я думаю, что сейчас не время много говорить о Йокиче. Давайте поговорим об игроках, которые находятся здесь», – сказал Пешич.

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