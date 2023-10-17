Лидер « » после предсезонного матча с «Лейкерс» выложил в соцсетях фотографию с блок-шотом экс-одноклубнику и пометил его.

Игрок « » отреагировал в комментариях.

«Мне нравится. Уже обвел в календаре следующую игру против них, увидимся в сезоне», – написал Вуд.

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее

Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 20 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому