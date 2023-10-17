Яннис выложил фотографию с блок-шотом Кристиану Вуду. Игрок «Лейкерс» отреагировал

Теги предсезонные матчи Лейкерс Милуоки НБА видео Яннис Адетокумбо соцсети Кристиан Вуд Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо после предсезонного матча с «Лейкерс» выложил в соцсетях фотографию с блок-шотом экс-одноклубнику Кристиану Вуду и пометил его.

Игрок «Лейкерс» отреагировал в комментариях. 

«Мне нравится. Уже обвел в календаре следующую игру против них, увидимся в сезоне», – написал Вуд.

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1 комментарий

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Ed Monix
Смотрел игры Лейкерс, наблюдал и за Вудом. Он по-спортивному злой, будто заведённый идеей что-то доказывать.
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