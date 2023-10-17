Яннис выложил фотографию с блок-шотом Кристиану Вуду. Игрок «Лейкерс» отреагировал
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо после предсезонного матча с «Лейкерс» выложил в соцсетях фотографию с блок-шотом экс-одноклубнику Кристиану Вуду и пометил его.
Игрок «Лейкерс» отреагировал в комментариях.
«Мне нравится. Уже обвел в календаре следующую игру против них, увидимся в сезоне», – написал Вуд.
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