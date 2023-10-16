«Пробежка 🤣🤣🤣». Гилберт Аренас посмеялся над плодами тренировок Адетокумбо и Оладжувона

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас посмеялся над работой ног 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо после тренировок с членом Зала славы .

«Агент 0» ранее раскритиковал легенду «Хьюстона» за высокую цену тренировок, на которых будет обучение устаревшим вещам: скайхуку и «дрим-шейку». После этого Аренас даже записал видео на ютуб-канал, где обучил своего сына тому, как надо работать ногами при игре в «посте», уточнив, что не взял при этом ни с одного зрителя 50 тысяч долларов.

«Пробежка 🤣🤣🤣», – написал Аренас после первого владения матча « » – « », где Адетокумбо продавил под кольцом.

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