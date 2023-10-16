«Пробежка 🤣🤣🤣». Гилберт Аренас посмеялся над плодами тренировок Адетокумбо и Оладжувона

Теги Лейкерс Милуоки НБА Гилберт Аренас Хаким Оладжувон Яннис Адетокумбо Кристиан Вуд Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас посмеялся над работой ног 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо после тренировок с членом Зала славы Хакимом Оладжувоном.

«Агент 0» ранее раскритиковал легенду «Хьюстона» за высокую цену тренировок, на которых будет обучение устаревшим вещам: скайхуку и «дрим-шейку». После этого Аренас даже записал видео на ютуб-канал, где обучил своего сына тому, как надо работать ногами при игре в «посте», уточнив, что не взял при этом ни с одного зрителя 50 тысяч долларов.

«Пробежка 🤣🤣🤣», – написал Аренас после первого владения матча «Лейкерс» – «Милуоки», где Адетокумбо продавил Кристиана Вуда под кольцом.

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6 комментариев

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FS19
Бэйлесс нашёл Леброна. Дурачок Аринас тоже ищет свою золотую жилу.
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alexhub
Нее нет.. Я насчитал 6 шагов= двойная пробежка не карается, все норм
+3
-1
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Mr.BadGuy
Ответ alexhub
Нее нет.. Я насчитал 6 шагов= двойная пробежка не карается, все норм
Мне тоже сначала показалась какая то дикая пробежка. Но потом поглядел внимательнее, сначала получил мяч и ударил в пол на втором шаге, потом танцевал не отрывая опорную ногу потом бросок на втором шаге. Вроде все чисто
+4
-2
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Михаил Опякин
Не трожь святой скай-хук
+1
-1
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Костя Костя
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Ответ alexhub
Нее нет.. Я насчитал 6 шагов= двойная пробежка не карается, все норм
Все чисто
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