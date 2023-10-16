Дэмиан Лиллард дебютировал за «Милуоки» в предсезонке. 14 очков, 3 передачи и 4 перехвата в игре с «Лейкерс»
Звездный новобранец «Милуоки» Дэмиан Лиллард в воскресенье дебютировал за команду в предсезонных матчах.
Во встрече с «Лейкерс» (108:97) Лиллард записал на свой счет 14 очков, 2 подбора, 3 передачи и 4 перехвата при 3 из 10 с игры.
Дэмиан стал игроком «Бакс» в результате недавнего обмена из «Блэйзерс».
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