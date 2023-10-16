Звездный новобранец « » Дэмиан Лиллард в воскресенье дебютировал за команду в предсезонных матчах.

Во встрече с « » (108:97) Лиллард записал на свой счет 14 очков, 2 подбора, 3 передачи и 4 перехвата при 3 из 10 с игры.

Дэмиан стал игроком «Бакс» в результате недавнего обмена из «Блэйзерс».

Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве