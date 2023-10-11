Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо дебютируют в предсезонке в воскресном матче против «Лейкерс»
Звезды «Милуоки» Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард дебютируют в предсезонке в воскресенье в матче против «Лейкерс».
Об этом в эфире NBA Today заявил главный тренер «Бакс» Эдриан Гриффин.
«Бакс» провели два предсезонных матча без Адетокумбо и Лилларда, уступив «Мемфису» (102:108) и выиграв у «Чикаго» (105:102).
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