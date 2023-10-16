Дэмиан Лиллард набрал первые очки за «Бакс» в предсезонке. Ему ассистировал Яннис Адетокумбо

Теги предсезонные матчи Лейкерс Милуоки НБА видео Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный новобранец «Милуоки» Дэмиан Лиллард набрал первые очки за команду в предсезонных матчах.

Во встрече с «Лейкерс» (108:97) Лиллард во второй четверти реализовал 3-очковый после передачи Янниса Адетокумбо.

В активе Дэмиана, который стал игроком «Бакс» в результате недавнего обмена, 14 очков, 2 подбора, 3 передачи и 4 перехвата при 3 из 10 с игры.

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