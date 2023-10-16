Звездный новобранец « » набрал первые очки за команду в предсезонных матчах.

Во встрече с « » (108:97) Лиллард во второй четверти реализовал 3-очковый после передачи .

В активе Дэмиана, который стал игроком «Бакс» в результате недавнего обмена, 14 очков, 2 подбора, 3 передачи и 4 перехвата при 3 из 10 с игры.

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