Эртурул Эрдоган: «Горжусь этой командой. Выложились на сто процентов»

Теги БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Эртугрул Эрдоган Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган гордится своей командой, несмотря на поражение от «Нижнего Новгорода» в домашнем матче Лиги ВТБ (78:82).

«Наш последний промах из-под кольца ничего не значит. Если делаем на нем акцент, значит, не очень хорошо разбираемся в баскетболе. Самое главное – те вещи, которые упустили в защите.

Горжусь Джеремайей Хиллом и нашими игроками. Они действительно боролись сегодня, выложились на сто процентов. Мы сделали все для победы в этом матче. Конечно, нам не хватило травмированных игроков. Но я горжусь этой командой и этим клубом», – сказал Эрдоган.

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