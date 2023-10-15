Эртурул Эрдоган: «Горжусь этой командой. Выложились на сто процентов»

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган гордится своей командой, несмотря на поражение от «Нижнего Новгорода» в домашнем матче Лиги ВТБ (78:82).

«Наш последний промах из-под кольца ничего не значит. Если делаем на нем акцент, значит, не очень хорошо разбираемся в баскетболе. Самое главное – те вещи, которые упустили в защите.

Горжусь Джеремайей Хиллом и нашими игроками. Они действительно боролись сегодня, выложились на сто процентов. Мы сделали все для победы в этом матче. Конечно, нам не хватило травмированных игроков. Но я горжусь этой командой и этим клубом», – сказал Эрдоган.

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