Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Парма», «Руна» против «Нижнего Новгорода»
В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
ЦСКА примет «Парму», «Руна» встретится с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 14.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 15 октября, 15.15, «ДИВС»
- Дата проведения
- 15 октября, 16.00, «Дворец спорта Динамо»
Положение команд: Руна – 3-0, ЦСКА – 3-0, Нижний Новгород – 2-0, УНИКС – 1-0, Зенит – 2-2, Енисей – 2-2, Самара – 2-2, Парма – 1-1, Локомотив-Кубань – 1-2, Уралмаш – 1-2, МБА – 1-3, Автодор – 1-3, Астана – 0-1, Минск – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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