Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Парма», «Руна» против «Нижнего Новгорода»

В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут три матча.

примет «Парму», « » встретится с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Руна – 3-0, ЦСКА – 3-0, Нижний Новгород – 2-0, УНИКС – 1-0, Зенит – 2-2, Енисей – 2-2, Самара – 2-2, – 1-1, – 1-2, – 1-2, МБА – 1-3, Автодор – 1-3, Астана – 0-1, Минск – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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