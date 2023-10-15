Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Парма», «Руна» против «Нижнего Новгорода»

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма Уралмаш Руна Баскетбол

В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

ЦСКА примет «Парму», «Руна» встретится с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Парма
Дата проведения
15 октября, 14.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Уралмаш – Локомотив-Кубань
Дата проведения
15 октября, 15.15, «ДИВС»
Онлайн матча

Руна – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
15 октября, 16.00, «Дворец спорта Динамо»
Онлайн матча

Положение команд: Руна – 3-0, ЦСКА – 3-0, Нижний Новгород – 2-0, УНИКС – 1-0, Зенит – 2-2, Енисей – 2-2, Самара – 2-2, Парма – 1-1, Локомотив-Кубань – 1-2, Уралмаш – 1-2, МБА – 1-3, Автодор – 1-3, Астана – 0-1, Минск – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий