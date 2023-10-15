Зоран Лукич: «Не могу обижаться на игроков, но мы должны сделать выводы»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» недоволен игрой своей команды во второй половине матча против «Руны» (82:78).

«Буду краток. В принципе, заслужили эту победу.

Можно разделить матч на две половины. В первой половине у нас был полный фокус, мы контролировали игру. Во второй половине случился спад, были допущены ошибки, где-то позволили сопернику создать такую ситуацию. В решающие моменты наши лучшие снайперы попадали 2 броска из 6.

С другой стороны, даже в такой ситуации сумели вырвать победу на выезде. И это в матче с командой, которая хорошо играет на старте сезона. Не могу обижаться на игроков, но конечно, мы должны сделать выводы. Это хороший урок перед нашим домашним матчем с «Астаной», – сказал Лукич.

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