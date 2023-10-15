Зоран Лукич: «Не могу обижаться на игроков, но мы должны сделать выводы»

Теги БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич недоволен игрой своей команды во второй половине матча против «Руны» (82:78).

«Буду краток. В принципе, заслужили эту победу.

Можно разделить матч на две половины. В первой половине у нас был полный фокус, мы контролировали игру. Во второй половине случился спад, были допущены ошибки, где-то позволили сопернику создать такую ситуацию. В решающие моменты наши лучшие снайперы попадали 2 броска из 6.

С другой стороны, даже в такой ситуации сумели вырвать победу на выезде. И это в матче с командой, которая хорошо играет на старте сезона. Не могу обижаться на игроков, но конечно, мы должны сделать выводы. Это хороший урок перед нашим домашним матчем с «Астаной», – сказал Лукич.

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