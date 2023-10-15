Сергей Панов: «Мастерство игроков и опыт тренера «Нижнего Новгорода» в концовке сказались»

Теги Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил, что команде удалось удержать победу в напряженной концовке матча Единой лиги ВТБ против «Руны» (82:78) за счет мастерства игроков и большого опыта тренера.

— «Руна» имела преимущество по ходу всей игры, но в конце четвертой четверти гости смогли сравнять счет. Как объясните такую нервную концовку?

— В спорте бывают всякие варианты. Соперник очень достойный. Ему немного повезло: забили нелогичные мячи. Поэтому они смогли вернуться и перевернуть игру. Но мастерство игроков и опыт нашего тренера в концовке сказались.

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