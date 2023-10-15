Александр Щербенев о поражении от «Уралмаша»: «Матч провели ужасно, сами отдали игру»

Защитник «Локомотива-Кубань» заявил, что команда ужасно провела гостевой матч против « » (78:84).

«Матч провели ужасно, сами отдали игру. Будем делать выводы, смотреть и разбирать, проводить работу над ошибками.

Обидное поражение. Настраивались, готовились, но все пошло не по плану. Сами на себя сейчас не похожи. Значит, надо еще усерднее работать, чтобы побеждать в матчах, которые должны выигрывать.

Что касается «Уралмаша» и Екатеринбурга – да, было приятно сюда вернуться, ведь я провел здесь целый сезон, много знакомых в городе. Сегодня соперник победил заслуженно. Желаю «Уралмашу» и Екатеринбургу, чтобы в Единой лиге ВТБ у них все было хорошо», – сказал Щербенев.

Новички Единой Лиги ВТБ. Иван Лазарев – об «Уралмаше» и «Руне»