Александр Щербенев о поражении от «Уралмаша»: «Матч провели ужасно, сами отдали игру»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Уралмаш Александр Щербенев Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев заявил, что команда ужасно провела гостевой матч против «Уралмаша» (78:84).

«Матч провели ужасно, сами отдали игру. Будем делать выводы, смотреть и разбирать, проводить работу над ошибками.

Обидное поражение. Настраивались, готовились, но все пошло не по плану. Сами на себя сейчас не похожи. Значит, надо еще усерднее работать, чтобы побеждать в матчах, которые должны выигрывать.

Что касается «Уралмаша» и Екатеринбурга – да, было приятно сюда вернуться, ведь я провел здесь целый сезон, много знакомых в городе. Сегодня соперник победил заслуженно. Желаю «Уралмашу» и Екатеринбургу, чтобы в Единой лиге ВТБ у них все было хорошо», – сказал Щербенев.

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