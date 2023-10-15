Александр Секулич о поражении от «Уралмаша»: «После большого перерыва провалились в защите»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич заявил, что провал в защите в третьей четверти стал причиной поражения от « » (78:84) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Соперник играл с большой энергией. Нам важно было соответствовать этому уровню, что, очевидно, не удалось. К тому же допустили слишком много ошибок.

Тем не менее нашли решения, чтобы свести первую половину матча в свою пользу. Но после большого перерыва просто провалились в защите. Особенно это касается третьей четверти, в которой позволили сопернику сделать слишком много свободных бросков, в том числе из-под кольца.

Потратили очень много сил, чтобы вернуться в игру. Но каждый раз, приближаясь в счете, совершали невынужденные ошибки, за что соперник тут же наказывал набранными очками.

Если подводить итог – именно игра в третьей четверти и стоила нам победы в этом матче. Мы знали, что «Уралмаш» будет стараться реабилитироваться за два домашних поражения. Но некоторые наши игроки не осознали этого и позволили сопернику взять верх за счет энергии, которую они демонстрировали в желании победить», – сказал Секулич.

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