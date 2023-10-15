Александр Секулич об организации матча в Екатеринбурге: «Это неуважение по отношению к нам»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Уралмаш Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич после поражения от «Уралмаша» (78:84) в гостевом матче Единой лиги ВТБ раскритиковал организацию встречи в Екатеринбурге и обвинил соперника в неуважении.

«Прежде чем говорить об игре, хочу озвучить некоторые моменты, которые, на мой взгляд, демонстрируют неуважение со стороны принимающей команды по отношению к нам.

Хорошо отношусь к «Уралмашу». Екатеринбуржцы демонстрировали много хорошего в прошлом году, сейчас они играют в отличный баскетбол, у них собрана хорошая команда. Но в плане того, чтобы организовать прием соперника…

Мы не просили ничего особенного. В аэропорту нас встречал не обычный автобус, а микроавтобус. Нам некуда было грузить багаж, пришлось грузить его в салон и сидеть на сумках. Когда мы приехали на тренировку, нас не пустили сразу на арену, а заставили ждать на улице при плохой погоде, посылали от одного входа к другому.

Ну и сегодня почему-то именно хозяева пришли первыми на пресс-конференцию после игры. Это точно не тот уровень гостеприимства, который соответствует Единой лиге ВТБ. Это неуважение по отношению к нам», – сказал Секулич.

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1 комментарий

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Сергей Поляков
Справедливые замечания.Но на ваше поражение это не влияет никак.
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