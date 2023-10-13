Дебют Октавиуса Эллиса за «Уралмаш» может состояться в матче с «Локомотивом-Кубань»

Центровой Октавиус Эллис (30 лет, 208 см) может дебютировать за « » в воскресном матче против «Локомотива-Кубань».

Американец в понедельник, 9 октября, прилетел в Екатеринбург, а на следующий день успешно прошел медосмотр и приступил к тренировкам с командой, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Баскетболист провел последний сезон в чемпионатах Китая и Италии. Сперва он выступал за «Гуандун Саузерн Тайгерс», а в январе перешел в «Тревизо».

Бигмэн провел 13 матчей итальянской лиге, в которых набирал в среднем по 11,8 очка, 7,6 подбора и 1,2 передачи.

В активе Эллиса также выступление в Евролиге за «Олимпиакос», Адриатической лиге, чемпионате Греции, Турции и даже в лиге ВТБ, где в 2017 году он играл за красноярский «Енисей».

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