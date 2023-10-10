Кириленко, Гомельский, Хряпа, Моня и Водопьянова провели мастер-классы в Сыктывкаре

Глава РФБ Андрей Кириленко и известный тренер провели мастер-классы в Сыктывкаре.

Мероприятия для тренеров и баскетболистов также провели известные в недавнем прошлом баскетболисты , и .

Гомельский прочитал лекцию для тренеров. Ее посетили как специалисты, так и юные баскетболисты. После мероприятия они сфотографировались с легендарным тренером и получили автограф-карту.

Кириленко провел мастер-класс вместе с Моней и Хряпой. Они разделили юных баскетболистов на две команды и провели состязания на ловкость, координацию и меткость бросков. После этого состоялся небольшой товарищеский матч.

Мастер-класс для девочек Кириленко проводил уже с легендой женского отечественного баскетбола Водопьяновой. В это время все желающие могли взять автографы у Сергея Мони и Виктора Хряпы и побеседовать с ними. В завершении каждого мастер-класса звездные гости вручали командам призы и делали общие фото на память.

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