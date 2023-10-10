Делегация РФБ посадила деревья в Сыктывкаре

Делегация РФБ во главе с президентом федерации посетила предприятие «Лузалес» в Сыктывкаре, где познакомилась с технологий производства и приняла участие в благотворительной акции по посадке деревьев.

На аллее возле главного офиса компании появился ряд молодых кедров, высаженных звездами российского баскетбола — Андреем Кириленко, Натальей Водопьяновой, Владимиром Дячком, Евгением Гомельским, , Сергеем Моней, , , Никитой Моргуновым, Федором Лихолитовым, Николаем Падиусом и другими.

«Лузалес» является титульным спонсором сыктывкарской « ».

Благотворительная акция «Посади дерево — создай историю вместе с «Лузалес» существует с 2001 года.

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