Делегация РФБ посадила деревья в Сыктывкаре

Теги Алексей Саврасенко Владимир Дячок Евгений Гомельский Сергей Моня Никита Моргунов Федор Лихолитов Николай Падиус Светлана Абросимова Наталья Водопьянова Виктор Хряпа РФБ Андрей Кириленко фото Ника жен Баскетбол

Делегация РФБ во главе с президентом федерации Андреем Кириленко посетила предприятие «Лузалес» в Сыктывкаре, где познакомилась с технологий производства и приняла участие в благотворительной акции по посадке деревьев.

На аллее возле главного офиса компании появился ряд молодых кедров, высаженных звездами российского баскетбола — Андреем Кириленко, Натальей Водопьяновой, Владимиром Дячком, Евгением Гомельским, Светланой Абросимовой, Сергеем Моней, Виктором Хряпой, Алексеем Саврасенко, Никитой Моргуновым, Федором Лихолитовым, Николаем Падиусом и другими.

«Лузалес» является титульным спонсором сыктывкарской «Ники».

Благотворительная акция «Посади дерево — создай историю вместе с «Лузалес» существует с 2001 года.

«Зенит» – ЦСКА. Иван Лазарев – о главных факторах победы армейцев

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий