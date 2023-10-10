Делегация РФБ посадила деревья в Сыктывкаре
Делегация РФБ во главе с президентом федерации Андреем Кириленко посетила предприятие «Лузалес» в Сыктывкаре, где познакомилась с технологий производства и приняла участие в благотворительной акции по посадке деревьев.
На аллее возле главного офиса компании появился ряд молодых кедров, высаженных звездами российского баскетбола — Андреем Кириленко, Натальей Водопьяновой, Владимиром Дячком, Евгением Гомельским, Светланой Абросимовой, Сергеем Моней, Виктором Хряпой, Алексеем Саврасенко, Никитой Моргуновым, Федором Лихолитовым, Николаем Падиусом и другими.
«Лузалес» является титульным спонсором сыктывкарской «Ники».
Благотворительная акция «Посади дерево — создай историю вместе с «Лузалес» существует с 2001 года.
«Зенит» – ЦСКА. Иван Лазарев – о главных факторах победы армейцев
Комментарии