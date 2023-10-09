Девелоперская компания Тимофея Мозгова и Никита Шабалкина презентовала фитнес-центр в Видном

Теги светская хроника Николай Падиус Никита Шабалкин Сергей Тараканов видео Андрей Кириленко Тимофей Мозгов Баскетбол

В субботу, 7 октября, состоялось торжественное открытие фитнес-центра «Vysota» в Видном.

На мероприятии присутствовали Олимпийский чемпион Сеула-1988 Сергей Тараканов, президент РФБ Андрей Кириленко и чемпион Европы Николай Падиус.

Фитнес-центр «Vysota» является частью ЖК «Суханово-парк» в деревне Суханово, город Видное. Этот жилой комплекс построен девелоперской компанией, учредителями которой являются бывшие баскетболисты Тимофей Мозгов и Никита Шабалкин.

«Управлением фитнес-центром будет заниматься фитнес-оператор. Мы долго решали, как с ним быть – продать или оставить, потому что это большая нагрузка. Сами бы мы не потянули все: нужно обучить тренеров, найти тренеров, сделать программы для детей… Здесь тренерского персонала человек 50. Этим всем нужно распоряжаться и давать указания, иначе все это поплывет не туда.

Мы же себя видим как большую строительную компанию. Фитнес – это не то чтобы побочный бизнес, но небольшое ответвление нашего бизнеса, вишенка на торте в отрыве от остальной деятельности.

Сейчас у нас в разработке есть несколько больших проектов в Подмосковье. Один – в Пушкинском районе, другой – в Видном», - объяснил Тимофей Мозгов

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