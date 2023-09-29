Андрей Кириленко: «ЦСКА перестал быть безоговорочным флагманом. Предстоящий сезон – самый непредсказуемый»

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил расклад сил в Единой лиге ВТБ, новый сезон которой стартует в субботу.

«Что мне нравится, так то, что предстоящий сезон – самый непредсказуемый по наполнению. То есть если раньше был безоговорочный флагман , то сейчас я не могу назвать армейцев таковыми. Есть четыре-пять команд, которые будут претендовать на победу, и в любой день обыгрывать друг друга.

Я рад, что чемпионат Единой лиги расширился, что стало 14 команд», – заявил Кириленко.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!