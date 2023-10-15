Серхио Юль похлопал Сито Алонсо по затылку
Разыгрывающий «Реала» Серхио Юль похлопал главного тренера «Мурсии» Сито Алонсо по затылку, когда команды направились в раздевалку в перерыве матча.
Алонсо не понравился поступок Юля, и он бросился к игроку, требуя объяснений. Игроки «Мурсии» остановили своего тренера, чтобы избежать конфликта.
Инцидент остался без внимания судей.
Матч закончился победой «Реала» со счетом 106:92.
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