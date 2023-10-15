Серхио Юль похлопал Сито Алонсо по затылку

Разыгрывающий «Реала» похлопал главного тренера «Мурсии» Сито Алонсо по затылку, когда команды направились в раздевалку в перерыве матча.

Алонсо не понравился поступок Юля, и он бросился к игроку, требуя объяснений. Игроки «Мурсии» остановили своего тренера, чтобы избежать конфликта.

Инцидент остался без внимания судей.

Матч закончился победой « » со счетом 106:92.

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