Серхио Юль похлопал Сито Алонсо по затылку

Теги Реал видео чемпионат Испании Мурсия Серхио Юль Сито Алонсо Баскетбол

Разыгрывающий «Реала» Серхио Юль похлопал главного тренера «Мурсии» Сито Алонсо по затылку, когда команды направились в раздевалку в перерыве матча.

Алонсо не понравился поступок Юля, и он бросился к игроку, требуя объяснений. Игроки «Мурсии» остановили своего тренера, чтобы избежать конфликта.

Инцидент остался без внимания судей.

Матч закончился победой «Реала» со счетом 106:92.

Уникальный матч Луки с «Реалом». Как Дончича приняли дома, а команда НБА проиграла – репортаж из Мадрида

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий