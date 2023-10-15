ACB. «Реал» – «Мурсия», «Гран-Канария» сыграет с «Барселоной» и другие матчи

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В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Реал» встречается с «Мурсией», «Гран-Канария» сыграет с «Барселоной».

АСВ

Регулярный чемпионат

Манреса – Паленсия 92:91 (16:22, 34:27, 20:22, 22:20)
Дата проведения
15 октября, 13.30, «Pavelló Nou Congost»
Онлайн матча
Манреса
Бадио (0), Тэйлор (0), Санья (0), Робинсон (0), Гебен (0).
Паленсия
Б. Браун (0), Ortega Soriano (0), Nkongolo Kamba (0), Бените (0), Haarms (0).

Реал – Мурсия 106:92 (15:22, 27:15, 39:25, 25:30)
Дата проведения
15 октября, 13.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Кампаццо (0), Серхио Юль (0), Муса (0), Ябуселе (0), Тавареш (0).
Мурсия
Хакансон (0), Эннис (0), Куруц (0), Слива (0), Биргандер (0).

Бреоган – Валенсия
Дата проведения
15 октября, 18.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Сарагоса – Баскония
Дата проведения
15 октября, 18.00, «Príncipe Felipe Arena»
Онлайн матча

Гран-Канария – Барселона
Дата проведения
15 октября, 19.30, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 4-0, Бильбао – 4-1, Баскония – 3-1, Валенсия – 3-1, Барселона – 3-1, Мурсия – 3-1, Жирона – 3-2, Ховентуд – 3-2, Манреса – 2-2, Гран-Канария – 2-2, Обрадойро – 2-3, Уникаха – 2-3, Андорра – 2-3, Тенерифе – 2-3, Бреоган – 1-3, Сарагоса – 1-3, Паленсия – 0-4, Гранада – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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