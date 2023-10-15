ACB. «Реал» – «Мурсия», «Гран-Канария» сыграет с «Барселоной» и другие матчи

В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Реал» встречается с «Мурсией», «Гран-Канария» сыграет с «Барселоной».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бреоган – Валенсия Дата проведения 15 октября, 18.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Положение команд: – 4-0, Бильбао – 4-1, – 3-1, – 3-1, – 3-1, Мурсия – 3-1, Жирона – 3-2, – 3-2, – 2-2, Гран-Канария – 2-2, Обрадойро – 2-3, Уникаха – 2-3, Андорра – 2-3, Тенерифе – 2-3, Бреоган – 1-3, Сарагоса – 1-3, Паленсия – 0-4, Гранада – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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