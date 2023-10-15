ACB. «Реал» – «Мурсия», «Гран-Канария» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
«Реал» встречается с «Мурсией», «Гран-Канария» сыграет с «Барселоной».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 13.30, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 15 октября, 13.30, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Кампаццо (0), Серхио Юль (0), Муса (0), Ябуселе (0), Тавареш (0).
- Дата проведения
- 15 октября, 18.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 15 октября, 18.00, «Príncipe Felipe Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 19.30, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Реал – 4-0, Бильбао – 4-1, Баскония – 3-1, Валенсия – 3-1, Барселона – 3-1, Мурсия – 3-1, Жирона – 3-2, Ховентуд – 3-2, Манреса – 2-2, Гран-Канария – 2-2, Обрадойро – 2-3, Уникаха – 2-3, Андорра – 2-3, Тенерифе – 2-3, Бреоган – 1-3, Сарагоса – 1-3, Паленсия – 0-4, Гранада – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило
Комментарии