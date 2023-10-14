Гершон Ябуселе – MVP 2-го раунда Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Реал видео Гершон Ябуселе Баскетбол

Форвард «Реала» Гершон Ябуселе признан самым ценным игроком 2-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

По итогам матча с «Анадолу Эфесом» (103:80) Ябуселе набрал 22 очка (6 из 7 с игры), 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Француз заработал 39 баллов в рейтинге эффективности, это лучший результат среди всех игроков во 2-м раунде. Гершон во второй раз за карьеру стал MVP тура в Евролиге.

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