Пабло Ласо: «Быть лучшим игроком в мире очень сложно, потому что оценивать будут по победам. Ты играешь не один – это не теннис»
Пабло Ласо, бывший тренер Луки Дончича в мадридском «Реале», рассказал о суперзвезде «Далласа» и о том, как непросто быть одним из лучших игроков мира.
«Быть лучше всех очень сложно, потому что, в конце концов, тебя будут оценивать по победам твоей команды. Потому что ты играешь не один. Это не теннис.
Баскетбол – командный вид спорта. Для меня Лука... Я не знаю, лучший ли он в мире, но он один из лучших. И это очень хорошо говорит о нем и о том, как складывалась его карьера все эти годы. Я очень рад за вчерашний вечер в Мадриде. Все болели за него. Он заслужил это.
Я очень рад за него Луку. У него отличная карьера. Считаю его одним из лучших игроков в мире», – сказал Ласо.
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