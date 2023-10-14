«Двое взрослых мужчин встретились и поговорили». Карл-Энтони Таунс и Том Тибодо уладили конфликт

Теги Миннесота Нью-Йорк НБА Том Тибодо Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс заявил, что он и главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо уладили их конфликт несколько лет назад.

«Двое взрослых мужчин встретились и поговорили», – цитирует Таунса журналист The New York Post Стефан Бонди.

По словам Бонди, «Никс» продолжают следить за ситуацией с Таунсом.

Центровой ранее договорился с «Миннесотой» о продлении контракта на 4 сезона. Новое соглашение вступит в силу в 2024 году.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий