«Двое взрослых мужчин встретились и поговорили». Карл-Энтони Таунс и Том Тибодо уладили конфликт
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс заявил, что он и главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо уладили их конфликт несколько лет назад.
«Двое взрослых мужчин встретились и поговорили», – цитирует Таунса журналист The New York Post Стефан Бонди.
По словам Бонди, «Никс» продолжают следить за ситуацией с Таунсом.
Центровой ранее договорился с «Миннесотой» о продлении контракта на 4 сезона. Новое соглашение вступит в силу в 2024 году.
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