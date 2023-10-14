«Двое взрослых мужчин встретились и поговорили». Карл-Энтони Таунс и Том Тибодо уладили конфликт

Центровой «Миннесоты» заявил, что он и главный тренер « » уладили их конфликт несколько лет назад.

«Двое взрослых мужчин встретились и поговорили», – цитирует Таунса журналист The New York Post Стефан Бонди.

По словам Бонди, «Никс» продолжают следить за ситуацией с Таунсом.

Центровой ранее договорился с «Миннесотой» о продлении контракта на 4 сезона. Новое соглашение вступит в силу в 2024 году.

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