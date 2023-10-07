Крис Финч: «Будем сталкиваться с некоторыми трудностями, отчасти с тем, что Таунс будет играть на четверке»

Комментатор и ведущий «Взял Мяч» Дмитрий Матеранский вновь пообщался с главным тренером «Миннесоты» Крисом Финчем после победы команды над « » во втором предсезонном матче в Абу-Даби.

- Тренер, расскажите, как будете заигрывать двух центровых в этом году? Как взаимодействие и будет отличаться по сравнению с прошлым годом?

– Мы все еще работаем над этим. Есть вещи, в которых нужно разобраться. В нападении мне уже нравится то, что мы стали более организованы, хорошо занимаем позиции и завершаем с лучшим результатом. В защите мне нравится активность наших больших под кольцом. Сегодня мы хорошо работали на подборах, хотя обычно это у нас не особо получается, поэтому мы должны быть лучше в этом аспекте.

У каждой команды есть отличия, и мы будем сталкиваться с некоторыми трудностями, отчасти с тем, что Таунс будет играть на четверке. Наши соперники много чего могут противопоставить этому.

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