Карл-Энтони Таунс: «Ожидаю от Энтони Эдвардса больших свершений»

Теги Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Дмитрий Матеранский Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс ответил на вопрос ведущего «Взял Мяч» Дмитрия Матеранского об ожиданиях от Энтони Эдвардса в новом сезоне.

«Думаю, он делает шаги к величию. Как ты и сказал, я был в такой ситуации ранее и просто хочу передать ему весь свой опыт, который я получил в карьере в НБА.

Так что ожидаю от него больших свершений. Он становится лучше изо дня в день и, думаю, не только как игрок, но и как человек. И он сам желает быть великим», – сказал Таунс.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Медведев
Невероятно, но Эдвардсу всего 22 исполнилось пару месяцев назад! Рано или поздно будет MVP
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий