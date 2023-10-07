Карл-Энтони Таунс: «Ожидаю от Энтони Эдвардса больших свершений»

Центровой «Миннесоты» ответил на вопрос ведущего «Взял Мяч» Дмитрия Матеранского об ожиданиях от в новом сезоне.

«Думаю, он делает шаги к величию. Как ты и сказал, я был в такой ситуации ранее и просто хочу передать ему весь свой опыт, который я получил в карьере в НБА.

Так что ожидаю от него больших свершений. Он становится лучше изо дня в день и, думаю, не только как игрок, но и как человек. И он сам желает быть великим», – сказал Таунс.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад