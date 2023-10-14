«Никс» по-прежнему следят за ситуацией с Карлом-Энтони Таунсом

«Никс» по-прежнему следят за статусом центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.

Как сообщает обозреватель New York Post Стефан Бонди, Таунс остается потенциальной целью « ».

ранее договорился с «Миннесотой» о продлении контракта на 4 сезона. Новое соглашение вступит в силу в 2024 году.

В субботу Таунс и «Вулвз» сыграют против «Никс» в Нью-Йорке в рамках предсезонного матча.

Перемен! «Оклахома»

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило