«Никс» по-прежнему следят за ситуацией с Карлом-Энтони Таунсом

Теги возможные переходы Миннесота Нью-Йорк НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

«Никс» по-прежнему следят за статусом центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.

Как сообщает обозреватель New York Post Стефан Бонди, Таунс остается потенциальной целью «Нью-Йорка».

Карл-Энтони ранее договорился с «Миннесотой» о продлении контракта на 4 сезона. Новое соглашение вступит в силу в 2024 году.

В субботу Таунс и «Вулвз» сыграют против «Никс» в Нью-Йорке в рамках предсезонного матча.

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