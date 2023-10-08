41 очко от Таунса, Рида и Эдвардса помогло «Миннесоте» вновь обыграть «Даллас» в Абу-Даби

Теги Даллас Миннесота НБА видео Карл-Энтони Таунс Наз Рид Энтони Эдвардс Баскетбол

Центровые Карл Энтони-Таунс и Наз Рид и атакующий защитник Энтони Эдвардс стали самыми результативными игроками в составе «Миннесоты» в предсезонном матче против «Далласа» (104:96).

Таунс за 18 минут набрал 14 очков, сделал два перехвата и блок-шот (4 из 9 с игры и 5 из 5 с линии).

Рид за 16 минут также отметился 14 очками, реализовав 6 из 8 бросков в матче.

Эдвардс за 17 минут добавил 13 очков при 4 из 9 с игры и 3 из 4 со штрафной.

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1 комментарий

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Alexander Permyakov
Так 14 или 41? У вас ошибка
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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