41 очко от Таунса, Рида и Эдвардса помогло «Миннесоте» вновь обыграть «Даллас» в Абу-Даби
Центровые Карл Энтони-Таунс и Наз Рид и атакующий защитник Энтони Эдвардс стали самыми результативными игроками в составе «Миннесоты» в предсезонном матче против «Далласа» (104:96).
Таунс за 18 минут набрал 14 очков, сделал два перехвата и блок-шот (4 из 9 с игры и 5 из 5 с линии).
Рид за 16 минут также отметился 14 очками, реализовав 6 из 8 бросков в матче.
Эдвардс за 17 минут добавил 13 очков при 4 из 9 с игры и 3 из 4 со штрафной.
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