Ксавьер Рэтан-Мэйс набрал 38 очков и забросил победный трехочковый в матче против «Автодора»
Атакующий защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс стал героем сегодняшнего матча против «Автодора» (89:88) в Единой лиге ВТБ.
Канадец стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков, а также принес своей команде вторую победу в сезоне, забросив решающий трехочковый за 3 секунды до конца.
На счету Рэтан-Мэйса также 6 подборов, 5 передач и 2 перехвата. Защитник реализовал 14 из 22 с игры, включая 8 из 14 из-за дуги.
В составе «Автодора» отличился разыгрывающий Кайл Винэлез, который набрал 35 очков, сделал 7 передач, 2 подбора и 2 перехвата.
Рэтан-Мэйс и Винэлез стали первыми игроками в нынешнем сезоне Лиги ВТБ, которые в одном матче набрали более 30 очков.
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