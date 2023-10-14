Ксавьер Рэтан-Мэйс набрал 38 очков и забросил победный трехочковый в матче против «Автодора»

Атакующий защитник « » Ксавьер Рэтан-Мэйс стал героем сегодняшнего матча против «Автодора» (89:88) в лиге ВТБ.

Канадец стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков, а также принес своей команде вторую победу в сезоне, забросив решающий трехочковый за 3 секунды до конца.

На счету Рэтан-Мэйса также 6 подборов, 5 передач и 2 перехвата. Защитник реализовал 14 из 22 с игры, включая 8 из 14 из-за дуги.

В составе « » отличился разыгрывающий , который набрал 35 очков, сделал 7 передач, 2 подбора и 2 перехвата.

Рэтан-Мэйс и Винэлез стали первыми игроками в нынешнем сезоне Лиги ВТБ, которые в одном матче набрали более 30 очков.

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